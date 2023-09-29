Сховали покинутий окупантами ЗРК: поліція викрила двох чоловіків та знайшла схрон зброї на понад 30 млн гривень

Поліція Київщини викрила зловмисників, які зберігали ЗРК та боєприпаси до нього, покинуті окупантами в Чернігівській області.

Джерело фото: поліція Київської області

У Бориспільському районі Київської області поліція виявила та затримала двох осіб, які незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси окупантів. За попередніми даними, ця зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області. Про це повідомила поліція Київської області.

За операцією поліції, спочатку було виявлено та вилучено ЗРК «ТОР», який один із фігурантів справи намагався приховати в Броварському районі. Після проведення численних оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу. Другий підозрюваний зберігав їх в орендованому гаражному боксі в іншому регіоні Київської області.

За рішенням суду, всі знайдені боєприпаси були передані на потреби Збройних Сил України. Загальна вартість ракет оцінюється приблизно в 30 мільйонів гривень.

Ця операція поліції є важливим кроком у попередженні незаконного обігу зброї та підтриманні безпеки в регіоні. Правоохоронці планують проводити подальше розслідування та з’ясувати всі обставини та особливості цього випадку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.