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Методику проведення закупівель у цивільному будівництві буде уніфіковано для всіх Служб відновлення, — Найєм

15:58, 29 вересня 2023
Голова Агентства відновлення розповів, що є три проблеми негативного ставлення ринку до державних замовників у сфері цивільного будівництва.
Методику проведення закупівель у цивільному будівництві буде уніфіковано для всіх Служб відновлення, — Найєм
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Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм розповів у інтерв’ю Інтерфакс-Україна, що методику проведення закупівель у цивільному будівництві буде уніфіковано для всіх Служб відновлення. 

Він відзначив три виявлені проблеми "вкрай негативного ставлення ринку до державних замовників у сфері цивільного будівництва". За його словами, більшість компаній, що займаються будівництвом комерційної нерухомості та житла, не хочуть брати участь у державних тендерах на будівництво.

За його словами, основною є негативний досвід, який мав бізнес у попередні роки.

"Часто кваліфікаційні вимоги в тендерній документації прописують під обрані компанії, наближені до керівництва замовників. Ми це чуємо від багатьох гравців ринку, і це не додає іміджу державним замовникам", - сказав Найєм.

Другою проблемою він виділив непартнерські відносини між замовником і генпідрядником під час виконання контрактів. 

Третя проблема - "знайомство" з правоохоронними органами після підписання договору або завершення проєкту.

"Усі ці ризики настільки високі, що навіть зараз, коли на ринку мало роботи, більшість приватних компаній намагаються обходити державні тендери. Подивіться: по всій країні недобудови, комерційні компанії страждають від низького ринку. Але на державні тендери з відновлення приходять один-два учасники. Водночас на тендерах, які оголошують міжнародні організації (або українські, але за підтримки міжнародних), учасників набагато більше", - резюмував Найєм.

Згідно з проведеним Держагентством аналізом ринку, менше третини українських будівельних компаній працюють із державними грошима.

"Є величезний потенціал, який не використовуємо лише тому, що вимоги не уніфіковані. І тому, що є конфлікт інтересів, недосвідченість і нерозуміння процесу. Обсяги державного замовлення на відновлення в нашій країні у тисячі разів більші, ніж можливості тих компаній, які зараз беруть участь у державних тендерах. Це означає, що в якийсь момент може статися колапс. Якщо ми не відкриємо ринок, не зробимо правильні тендерні процедури, виникне ситуація, коли компанії, що працюють зараз у бюджетному секторі, не витягнуть відновлення", - сказав Найєм.

Він повідомив, що після аналізу скарг генпідрядників і практики Антимонопольного комітету було розроблено уніфіковані рекомендації для всіх Служб відбудови за різними об'єктами різного класу наслідків, водночас розпочато відкриті консультації з усіма учасниками ринку щодо цих критеріїв.

"Перед кожним тендером ми збираємо ринок, повідомляємо про об'єкт відновлення, розповідаємо про наші рекомендації. Звісно, з початку тендера ми вже не можемо втручатися, але до його початку ми консультуємо всіх охочих щодо умов і правил. На деяких консультаціях їх було до шестисот учасників... Наші вимоги до учасників тендерів і загальні правила відкриті. Ми щиро радіємо, коли до нас приходять компанії, які ніколи до цього не брали участі в державних тендерах", - сказав Найєм.

За його словами, вже видно результати такої відкритості: за результатами завершених тендерів є зниження ціни до 15% від очікуваної вартості.

"Ці зекономлені державні кошти - ресурс для відновлення. І я справді радію з того, що компанії, які ніколи не брали участі в державних тендерах, великі компанії, заходять і виграють. І я точно знаю, що для них буде репутаційно і фінансово вигідно зробити роботу гідно", - наголосив Найєм.

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