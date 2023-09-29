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  1. В Україні

З 1 жовтня збільшиться грошова допомога українцям від гуманітарних організацій: подробиці

23:18, 29 вересня 2023
Фінансова допомога від міжнародних організацій із жовтня зросте до 3600 грн на людину.
З 1 жовтня збільшиться грошова допомога українцям від гуманітарних організацій: подробиці
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З 1 жовтня грошова допомога, надавана гуманітарними організаціями в Україні, значно збільшиться для найбільш вразливих верств населення, постраждалих від війни. Замість попередніх 2 220 гривень на одну людину, щомісячні виплати становитимуть 3 600 гривень на кожного члена сім'ї. Цю ініціативу оголосила благодійна організація ADRA Ukraine.

Зміна розміру допомоги пов'язана зі зростанням цін на товари першої необхідності та загальною вартістю життя внаслідок війни та зруйнованої економіки. Гуманітарні організації прийняли рішення переглянути розмір грошової допомоги для тих, хто найбільше потребує.

«Зростання цін на товари першої необхідності та загальної вартості життя через зруйновану війною економіку спонукало гуманітарні організації переглянути розмір щомісячної допомоги. Це зроблено для того, щоб люди, які отримують допомогу, і надалі мали ресурси для задоволення своїх найнагальніших потреб», – розповіли у фонді.

Відзначається, що різні гуманітарні організації можуть впроваджувати новий розмір допомоги неодночасно, але всі вони погодилися на зміну розміру та зобов'язалися впровадити її якнайшвидше. Ця ініціатива покликана полегшити життя тим, хто потерпів від наслідків війни, і забезпечити їм більше фінансових можливостей.

Гуманітарні організації також наголошують, що розмір грошової допомоги буде регулярно переглядатися, враховуючи розвиток ситуації через війну в Україні.

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