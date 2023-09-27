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Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП

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Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП

13:13, 27 вересня 2023
У Вищій раді правосуддя звернули увагу, що бюджет на 2024 рік не враховує можливість заповнення всіх посад суддів, на які вже оголошено конкурси
Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП
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Вища рада правосуддя 25 вересня 2023 року надала свій висновок щодо проекту державного бюджету на 2024 рік (законопроект № 10000).

У Раді правосуддя зазначили, що хоча проект бюджету і передбачає фінансову можливість виплати суддівської винагороди для 400 новопризначених суддів, однак у 2024 році заплановано призначення значно більшої кількості суддів.

Нагадаємо, що у 2023 році Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на 560 вакантних посад суддів місцевих судів та на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів.

Крім того, вже у найближчі місяці слід очікувати конкурсів на посади суддів Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС), Вищого адміністративного суду (для розгляду адміністративних справ проти національних державних органів влади). Також, про необхідність проведення нового конкурсу на вакантні посади суддів повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

До того ж, з 2019 року фактично зупинено конкурси на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності та його Апеляційної палати.

Відтак, у ВРП зазначили, що якщо вже у 2023 році вдалося сформувати та розпочати роботу нового складу ВККС, то Комісія повинна працювати на повну потужність і здійснювати заходи щодо подолання кадрової кризи в судах.

«Розблокування процесу добору суддів та прогнозоване заповнення у 2024 році вакантних посад суддів, беззаперечно, потребуватиме додаткових асигнувань державного бюджету на виплату суддівської винагороди, забезпечення яких має закладатися вже під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на 2024 рік», - підкреслили у ВРП.

Зазначимо, що ситуація з фінансовою спроможністю заповнення наявних вакансій суддів досі є не зовсім зрозумілою.

Нагадаємо, що ДСА, під час підготовки бюджетного запиту на 2024 рік, з урахуванням вимог Міністерства фінансів, прорахувала кількість суддів на наступний рік – 4 777 суддів місцевих та апеляційних судів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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