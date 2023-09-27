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  1. В Україні

«Ми готові»: у Кабміні відповіли на рекомендацію США підвищити тарифи на газ та світло

13:09, 27 вересня 2023
Громадян, чий розмір платіжки перевищувати 15% від їхнього заробітку, забезпечуватимуть субсидіями.
«Ми готові»: у Кабміні відповіли на рекомендацію США підвищити тарифи на газ та світло
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Міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та елетроенергію. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, під «лібералізацією тарифів на газ та електроенергію» мається на увазі дати можливість підвищувати тарифи і водночас балансувати зростання цін субсидією. Це стосується категорії українців, які не зможуть платити за підвищеними цінами.

«Ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд грн на субсидії», - заявила Жолнович.

Раніше у «Нафтогазі» повідомили, коли зростуть тарифи на газ для населення.

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що наразі немає жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів.

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