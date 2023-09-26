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  1. В Україні

Коли зростуть тарифи на газ для населення: відповідь «Нафтогазу»

21:35, 26 вересня 2023
На зиму 2023-2024 років ціни на газ будуть стабільними.
Коли зростуть тарифи на газ для населення: відповідь «Нафтогазу»
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Тарифи на газ для населення зростуть після закінчення війни. На зиму 2023-2024 років ціни на газ будуть стабільними. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.

За його словами, споживачам слід підготуватись до періоду, коли ціни почнуть зростати.

«Також ми очікуємо, що коли така можливість настане, ми ще активніше стимулюватимемо енергоефективні заходи, а також просуватимемо і впроваджуватимемо ринок енергії в нашій країні. Напевно, це можливо після закінчення війни», - сказав він.

Чернишов заспокоїв громадян, що на цей опалювальний період газу до сховищ закачано достатньо.

«Наші обсяги сягають 15 млрд куб. м. газу. Це перевищує наші плани щодо початку опалювального сезону. Очевидно, що ми входитимемо в зиму з більшим обсягом, ніж ми планували», - додав він.

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