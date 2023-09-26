Когда вырастут тарифы на газ для населения: ответ «Нафтогазу»

На зиму 2023-2024 годов цены на газ будут стабильными.

Тарифы на газ для населения возрастут по окончании войны. На зиму 2023-2024 годов цены на газ будут стабильными. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

По его словам, потребителям следует подготовиться к периоду, когда цены начнут расти.

«Также мы ожидаем, что когда такая возможность наступит, мы будем еще активнее стимулировать энергоэффективные меры, а также продвигать и внедрять рынок энергии в нашей стране. Наверное, это возможно после окончания войны», – сказал он.

Чернышев успокоил граждан, что на этот отопительный период газа в хранилища закачано достаточно.

«Наши объемы составляют до 15 млрд куб. м. газа. Это превышает наши планы по началу отопительного сезона. Очевидно, что мы будем входить в зиму с большим объемом, чем мы планировали», – добавил он.

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