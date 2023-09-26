Стефанчук подписал закон о возобновлении электронного декларирования с предложениями Зеленского

Документ направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Фото: glavred.net

Во вторник, 26 сентября, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о возобновлении электронного декларирования во время военного положения.

Об этом свидетельствуют данные в карточке законодательного акта «О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения» (№9534) на сайте парламента.

Документ направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Так, в разделе «даты и состояние прохождения» отмечается, что закон подписан главой ВР и направлен на подпись главе государства 26 сентября.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом с учетом предложений Президента Владимира Зеленского закон о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц.

Однако граждане не будут иметь доступ ко всем документам должностных лиц. Декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью для жизни и здоровья, будут закрытыми.

Добавим, что принятый закон о возобновлении декларирования предусматривает возврат специальных проверок должностных лиц.

Кроме того, НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения на должность. Соответствующие изменения предусмотрены принятым законом о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц.

Также Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц.

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