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Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування із пропозиціями Зеленського

10:24, 26 вересня 2023
Документ направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.
Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування із пропозиціями Зеленського
Фото: glavred.net
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У вівторок, 26 вересня, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану.

Про це свідчать дані в картці законодавчого акта «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (№9534) на сайті парламенту.

Документ направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Так, у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що закон підписано Головою ВР і направлено на підпис главі держави 26 вересня.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій Президента Володимира Зеленського закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців.

Однак громадяни не матимуть доступу до всіх документів посадових осіб. Декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров'я, будуть закритими

Додамо, що ухвалений закон про відновлення декларування передбачає повернення спеціальних перевірок посадовців.

Крім того, НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення на посаду. Відповідні зміни передбачені ухваленим законом про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців (законопроект 9534).

Також Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців.

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