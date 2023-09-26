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  1. В Україні

У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами: фото і відео

12:23, 26 вересня 2023
Один із арсеналів зброї священик зберігав прямо на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні.
У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами: фото і відео
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Співробітники СБУ та Нацполіції затримали настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині, який продавав зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів від українського контрнаступу. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці задокументували, що клірик зберігав ворожі арсенали у 2 схронах. Один із них - прямо на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні.

«Співробітники СБУ затримали його «на гарячому» – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла» з комплектуючими.

У «доповнення» до цих ПЗРК священник «пропонував» придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7.

Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. у гривневому еквіваленті», - сказано у повідомленні.

Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах.

«Потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб», - зазначають у СБУ.

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

-   кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;

-   3 бойові гранати Ф-1;

-   майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.

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