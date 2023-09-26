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  1. В Україні

Проникав через вікна і грабував: у Києві спіймали квартирного злодія

14:15, 26 вересня 2023
В Києві раніше судимий чоловік обкрадав квартири на перших поверхах.
Проникав через вікна і грабував: у Києві спіймали квартирного злодія
Джерело фото: Нацполіція
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Після серії пограбувань квартир на перших поверхах будинків Києва, правоохоронці затримали підозрюваного, який проникав через вікна та здійснював крадіжки грошей та цінних речей. Чоловіку провідомлено про підозру, і зараз проводиться перевірка на причетність до інших подібних злочинів. У разі визнання вини, йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, – повідомляє пресслужба Нацполіції.

До поліції Києва звернулася місцева мешканка через спецлінію 102 та повідомила про крадіжку в її квартирі на вулиці Зодчих. Слідчо-оперативна група прибула на місце та задокументувала факт злочину.

Поліцейські встановили, що зловмисник проник до квартири на першому поверсі, віджимаючи металопластикове вікно. Він викрав гроші в сумі 14 500 доларів США, 50 000 польських злотих, 600 євро, 10 000 гривень, мобільний телефон, два ноутбуки, дві золоті каблучки, золотий хрестик та золоту підвіску.

За інформацією начальника Святошинського управління поліції, слідчі виявили, що зловмисник, 36-річний киянин, має попередній запис щодо аналогічних злочинів та був судимий.

Правоохоронці проводять аналіз подібних правопорушень, щоб визначити причетність затриманого до інших крадіжок на території різних районів міста.

Підозрюваному було оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка в особливо великих розмірах. У разі визнання вини йому загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 214 700 гривень.

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