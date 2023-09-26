Що загрожує чоловікам, які незаконно перетнули кордон, але хочуть повернутися в Україну: відповідь ДПСУ

Військовозобов'язані чоловіки, які перетнули кордон у незаконний спосіб не зможуть уникнути відповідальності за порушення.

У Держприкордонслужбі роз’яснили, що загрожує чоловікам, які незаконно перетнули кордон, але хочуть повернутися.

Так, під час дії воєнного стану перетин кордону для чоловіків від 18 до 60 років обмежений. Водночас тих військовозобов'язаних, які незаконно перетнули кордон, чекає відповідальність. Це стосуватиметься чоловіків, які вирішили повернутися в нашу державу після вчинення порушення.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що наразі є спроби незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону. Тобто це відбувається поза межами пунктів пропуску.

«Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України», – сказав він в ефірі телемарафону.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що ті військовозобов'язані чоловіки, які перетнули кордон у незаконний спосіб не зможуть уникнути відповідальності за порушення.

«Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання», – наголосив Демченко.

Наостанок він зазначив, що у вересні потік людей, які перетинали кордон зменшився порівняно із серпнем. Однак він усе ж ще лишається на високому рівні.

Раніше ми писали, що в Україні змінили правила виїзду за кордон деяким студентам та курсантам.

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