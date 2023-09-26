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Чорноморський флот рф частково обмежили у блокуванні портів та захисті кораблів, – британська розвідка

11:28, 26 вересня 2023
Чорноморський флот росії зазнав серії великих атак, в результаті чого, деякі його можливості заблоковані.
Чорноморський флот рф частково обмежили у блокуванні портів та захисті кораблів, – британська розвідка
Джерело фото: sevastopol.info
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Чорноморський флот рф зазнав серії великих атак упродовж останнього тижня. Кульмінацією стали удари по його штабах 20 та 22 вересня 2023 року. Ці атаки виявились більш руйнівними та скоординованими, ніж будь-які попередні протягом війни. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter, вказавши, що фізичні пошкодження ЧФ неможливо назвати несерйозними.

Хоча флот зазнав значних пошкоджень, він, ймовірно, здатний виконувати свої основні військові завдання, зокрема у завданнях ударів крилатими ракетами і патрулюванні Чорного моря. Однак за даними британської розвідки, здатність флоту до проведення патрулювання та введення фактичної блокади українських портів знизилася. Погіршилася також здатність флоту захищати кораблі в порту та проводити планове технічне обслуговування.

«У Чорному морі йде динамічна та серйозна битва. Це, ймовірно, змусить Росію зайняти оборонну позицію, що продемонструє здатність українських збройних сил підірвати символічні та стратегічні загрози Кремля з його порту з теплою водою в окупованому Севастополі», – зазначили у Міноборони Британії.

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