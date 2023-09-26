Вручення за кордоном документів у господарських справах: судова практика КГС ВС

Опубліковано огляд актуальної судової практики КГС ВС щодо вручення за кордоном документів у господарських справах.

Верховний Суд продовжує публікувати тематичні огляди за новим форматом.

Пропонуємо до вашої уваги огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо вручення за кордоном документів у господарських справах.

В огляді наведено, зокрема, правові позиції щодо:

принципу, за яким суд обирає канал вручення документів у тому разі, коли основний та альтернативний канали, передбачені Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, є рівнозначними;

вибору судом процедури вручення в разі, якщо у відносинах України з іноземною державою діють одночасно і двосторонній, і багатосторонній міжнародні договори та в жодному з них не встановлено пріоритету застосування одного з них щодо тих самих питань;

вимог про переклад судових документів.

Також в огляді наведено актуальну інформацію про ратифікацію / приєднання державами до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, висловлення заперечень щодо передбачених нею каналів передачі, а також про наявність укладених між Україною та іншими державами двосторонніх договорів про правову допомогу в цивільних чи комерційних (господарських) справах. Окрім цього, огляд містить стислі висновки стосовно каналів вручення документів у господарських справах на території кожної з держав без урахування обставин певної судової справи.

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