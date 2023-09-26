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Незаконне збагачення на понад 8,8 млн гривень: повідомлено про підозру воєнкому з Дніпропетровщини

10:31, 26 вересня 2023
Батько воєнкома за два роки набув у власність рухомого та нерухомого майна на майже 8 мільйонів гривень.
Незаконне збагачення на понад 8,8 млн гривень: повідомлено про підозру воєнкому з Дніпропетровщини
Джерело фото: НАЗК
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В Дніпропетровській області начальнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолію Пікало, була пред'явлена підозра у незаконному збагаченні. Вартість активів, набутих ним, перевищує його законні доходи на понад 8,8 мільйонів гривень, – повідомляє пресслужба НАЗК.

Підставою для пред'явлення підозри стали матеріали моніторингу способу життя воєнкома, проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Під час моніторингу способу життя встановлено, що батько воєнкома набув у власність протягом 2022-2023 років рухомого та нерухомого майна на майже 8 мільйонів гривень, включаючи квартири, автомобілі та інше майно. Крім того, батько воєнкома став засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом у 1,1 мільйона гривень, яка придбала частку торговельного комплексу вартістю 1,15 мільйона гривень.

Дружина воєнкома отримала в подарунок від свого батька 65 тисяч доларів США (еквівалент 2,6 мільйона гривень).

Сам начальник Дніпропетровського ОТЦК та СП у 2021 році набув у власність кілька об'єктів нерухомого майна на 168,3 тисяч гривень, включаючи земельні ділянки та житловий будинок.

Розслідування, проведене НАЗК та Національною поліцією, показало, що сукупний дохід воєнкома та його близьких осіб із законних джерел значно нижчий за вартість всіх набутих активів.

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