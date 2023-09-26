Незаконное обогащение на более 8,8 млн гривен: сообщено о подозрении военкому с Днепропетровщины

Отец военкома за два года приобрел в собственность движимого и недвижимого имущества на почти 8 миллионов гривен.

Источник фото: НАПК

В Днепропетровской области начальнику Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолию Пикало, было предъявлено подозрение в незаконном обогащении. Стоимость активов, приобретенных им, превышает его законные доходы на более 8,8 миллионов гривен, – сообщает пресс-служба НАПК.

Основанием для предъявления подозрения стали материалы мониторинга образа жизни военкома, проведенного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Во время мониторинга образа жизни установлено, что отец военкома приобрел в собственность в течение 2022-2023 годов движимого и недвижимого имущества на почти 8 миллионов гривен, включая квартиры, автомобили и другое имущество. Кроме того, отец военкома стал учредителем и конечным бенефициарным владельцем фирмы с уставным капиталом в 1,1 миллиона гривен, которая приобрела долю торгового комплекса стоимостью 1,15 миллиона гривен.

Жена военкома получила в подарок от своего отца 65 тысяч долларов США (эквивалент 2,6 миллиона гривен).

Сам начальник Днепропетровского ОТЦК и СП в 2021 году приобрел в собственность несколько объектов недвижимого имущества на 168,3 тысяч гривен, включая земельные участки и жилой дом.

Расследование, проведенное НАПК и Национальной полицией, показало, что совокупный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных активов.

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