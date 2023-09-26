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  2. / Кассационный хозяйственный суд

Вручение за рубежом документов по хозяйственным делам: судебная практика КХС ВС

10:50, 26 сентября 2023
Опубликован обзор актуальной судебной практики КХС ВС относительно вручения за рубежом документов по хозяйственным делам.
Вручение за рубежом документов по хозяйственным делам: судебная практика КХС ВС
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Верховный Суд продолжает публиковать тематические обзоры по новому формату.

Предлагаем вашему вниманию обзор судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по вручению за рубежом документов по хозяйственным делам.

В обзоре приведены, в частности, правовые позиции относительно:

- принципа, по которому суд выбирает канал вручения документов в том случае, когда основной и альтернативный каналы, предусмотренные Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам 1965 года, являются равнозначными;

- выбора судом процедуры вручения в случае, если в отношениях Украины с иностранным государством действуют одновременно и двусторонний, и многосторонний международные договоры и ни в одном из них не установлен приоритет применения одного из них по тем же вопросам;

- требований о переводе судебных документов.

Также в обзоре приведена актуальная информация о ратификации / присоединении государствами к Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам 1965 года, высказывании возражений относительно предусмотренных ею каналов передачи, а также о наличии заключенных между Украиной и другими государствами двусторонних договоров о правовой помощи по гражданским или коммерческим (хозяйственным) делам. Кроме этого, обзор содержит краткие выводы относительно каналов вручения документов по хозяйственным делам на территории каждого из государств без учета обстоятельств определенного судебного дела.

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