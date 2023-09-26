Черноморский флот рф частично ограничили в блокировании портов и защите кораблей, – британская разведка

Черноморский флот россии подвергся серии крупных атак, в результате чего, некоторые его возможности заблокированы.

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Черноморский флот рф подвергся серии крупных атак в течение последней недели. Кульминацией стали удары по его штабам 20 и 22 сентября 2023 года. Эти атаки оказались более разрушительными и скоординированными, чем любые предыдущие в течение войны. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter, указав, что физические повреждения ЧФ невозможно назвать несерьезными.

Хотя флот получил значительные повреждения, он, вероятно, способен выполнять свои основные военные задачи, в частности в задачах ударов крылатыми ракетами и патрулировании Черного моря. Однако по данным британской разведки, способность флота к проведению патрулирования и введению фактической блокады украинских портов снизилась. Ухудшилась также способность флота защищать корабли в порту и проводить плановое техническое обслуживание.

«В Черном море идет динамичная и серьезная битва. Это, вероятно, заставит россию занять оборонительную позицию, что продемонстрирует способность украинских вооруженных сил подорвать символические и стратегические угрозы Кремля из его порта с теплой водой в оккупированном Севастополе», – отметили в Минобороны Великобритании.

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