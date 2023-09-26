Что угрожает мужчинам, которые незаконно пересекли границу, но хотят вернуться в Украину: ответ ГПСУ

Военнообязанные мужчины, пересекшие границу незаконным способом, не смогут избежать ответственности за нарушение.

В Госпогранслужбе разъяснили, что грозит мужчинам, незаконно пересекшим границу, но желающим вернуться.

Так, во время действия военного положения пересечение границы для мужчин от 18 до 60 лет ограничено. В то же время, тех военнообязанных, которые незаконно пересекли границу, ждет ответственность. Это касается мужчин, которые решили вернуться в наше государство после совершения нарушения.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что сейчас есть попытки незаконно пересечь границу по зеленому участку границы. То есть это происходит за пределами пунктов пропуска.

«Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины», - сказал он в эфире телемарафона.

В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что те военнообязанные мужчины, которые пересекли границу незаконным способом, не смогут избежать ответственности за нарушение.

«Если кто-то незаконно все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что, если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания», – отметил Демченко.

Напоследок он отметил, что в сентябре поток людей, пересекавших границу, уменьшился по сравнению с августом. Однако он все еще остается на высоком уровне.

Раньше мы писали, что в Украине изменили правила выезда за границу некоторым студентам и курсантам.

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