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Проникал через окна и грабил: в Киеве поймали квартирного вора

14:15, 26 сентября 2023
В Киеве ранее судимый злоумышленник обворовывал квартиры на первых этажах.
Проникал через окна и грабил: в Киеве поймали квартирного вора
Источник фото: Нацполиция
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После серии ограблений квартир на первых этажах домов Киева, правоохранители задержали подозреваемого, который проникал через окна и совершал кражи денег и ценных вещей. Мужчине объявлено о подозрении, и сейчас проводится проверка на причастность к другим подобным преступлениям. В случае признания вины, ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, – сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию Киева обратилась местная жительница через спецлинию 102 и сообщила о краже в ее квартире на улице Зодчих. Следственно-оперативная группа прибыла на место и задокументировала факт преступления.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в квартиру на первом этаже, отжимая металлопластиковое окно. Он похитил деньги в сумме 14 500 долларов США, 50 000 польских злотых, 600 евро, 10 000 гривен, мобильный телефон, два ноутбука, два золотых кольца, золотой крестик и золотую подвеску.

По информации начальника Святошинского управления полиции, следователи обнаружили, что злоумышленник, 36-летний киевлянин, имеет предварительную запись по аналогичным преступлениям и был судим.

Правоохранители проводят анализ подобных правонарушений, чтобы определить причастность задержанного к другим кражам на территории разных районов города.

Подозреваемому было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - кража в особо крупных размерах. В случае признания вины ему грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 214 700 гривен.

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