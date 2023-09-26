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В Херсоне священник УПЦ МП торговал российским оружием и боеприпасами: фото и видео

12:23, 26 сентября 2023
Один из арсеналов оружия священник хранил прямо на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.
В Херсоне священник УПЦ МП торговал российским оружием и боеприпасами: фото и видео
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Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) в Херсонской области, который продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства российских оккупантов от украинского контрнаступления. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Правоохранители задокументировали, что клирик хранил вражеские арсеналы в 2 схронах. Один из них – прямо на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.

«Сотрудники СБУ задержали его «на горячем» – поэтапно задокументировав попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса «Игла» с комплектующими.

В дополнение к этим ПЗРК священник предлагал приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7.

Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тыс. в гривневом эквиваленте», - говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах.

«Попадание оружия к представителям преступного мира могло привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности через попытки провокаций со стороны российских спецслужб», - отмечают в СБУ.

Во время осмотра хранилища на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

Второй тайник был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:

- пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;

- 3 боевых граната Ф-1;

- почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

В настоящее время фигуранту сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

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