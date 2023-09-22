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Електронні декларації будуть відкритими, однак деякі дані все ж приховають, — Веніславський

13:17, 22 вересня 2023
Декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров'я, будуть закритими.
Електронні декларації будуть відкритими, однак деякі дані все ж приховають, — Веніславський
Фото: lenta.ua
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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій Президента Володимира Зеленського закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців.

Однак громадяни не матимуть доступу до всіх документів посадових осіб. Про це заявив представник Президента у парламенті, член Комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський на брифінгу.

Він назвав рішення Ради з підтримки вето Президента щодо е-декларацій дійсно важливим.

«Мова йшла про те, що президент наполіг аби всі декларації високопосадовців, народних депутатів, керівників центрального органу виконавчої влади, керівників сектору безпеки й оборони й інших тих посадових осіб, діяльність яких пов'язана з підвищеними ризиками, були у відкритому доступі», - наголосив нардеп.

Так, парламент підтримав ці ініціативи, але з урахуванням того, що Україна перебуває в стані війни.

Таким чином, декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров'я, будуть закритими. Але у всіх державних посадовців цілодобово буде відкритий доступ до їхніх декларацій.

Окрім цього, є певні обмеження щодо тих осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

«Представники органів держвлади, місцевого самоврядування - на них також не будуть поширюватися вимога щодо відкриття цілодобового доступу до цих декларацій. Оскільки це також пов'язано з їх безпекою», - додав Веніславський.

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