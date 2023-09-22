Электронные декларации будут открыты, однако некоторые данные все же скроют, — Вениславский

Декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью для жизни и здоровья, будут закрытыми.

Фото: lenta.ua

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом с учетом предложений Президента Владимира Зеленского закон о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц.

Однако граждане не будут иметь доступ ко всем документам должностных лиц. Об этом заявил представитель Президента в парламенте, член Комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский на брифинге.

Он назвал решение Совета по поддержке вето Президента по е-декларациям действительно важным.

«Речь шла о том, что президент настоял, чтобы все декларации высокопоставленных должностных лиц, народных депутатов, руководителей центрального органа исполнительной власти, руководителей сектора безопасности и обороны и других тех должностных лиц, деятельность которых связана с повышенными рисками, были в открытом доступе», - подчеркнул нардеп.

Так, парламент поддержал эти инициативы, но с учетом того, что Украина находится в состоянии войны.

Таким образом, декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью их жизни и здоровья, будут закрытыми. Но у всех государственных чиновников круглосуточно будет открыт доступ к их декларациям.

Кроме этого, есть определенные ограничения в отношении лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Представители органов госвласти, местного самоуправления – на них также не будут распространяться требование об открытии круглосуточного доступа к этим декларациям. Поскольку это тоже связано с их безопасностью», - добавил Вениславский.

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