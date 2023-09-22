Кабмин отложил создание Реестра олигархов на неопределенный срок

Реестр олигархов может быть создан, но уже после окончания войны.

Кабинет министров распоряжением №827-р от 19 сентября внес изменения в план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).

В частности, вместо имплементации Закона об олигархах теперь мероприятие будет звучать как внесение изменений в Закон об олигархах с учетом вывода Венецианской комиссии после прекращения/отмены военного положения.

Само функционирование и обеспечение возможности наполнения Реестра лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), планируется на время после прекращения или отмены военного положения.

Напомним, ранее планировалось, что Реестр должен заработать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии.

Автор: Наталья Мамченко

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