Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин отложил создание Реестра олигархов на неопределенный срок

Реестр олигархов может быть создан, но уже после окончания войны.

Джо Байден отметил важность политически независимых НАБУ, САП и ВАКС во время встречи с Владимиром Зеленским, - Белый дом

Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированного антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда.

ВККС планирует объявить новый отбор на вакантные должности судей первой инстанции

Кандидаты на должности судей, которые не примут участия в ближайшем конкурсе или не выберут соответствующий суд, в будущем будут исключены из резерва.

Верховный Суд высказался, когда использование чужих фото из соцсети правомерно

Кассационный гражданский суд рассмотрел дело о правомерности распространения в социальных сетях чужих фото без согласия с соответствующими комментариями.

Судебные решения о штрафах по делам об админправонарушениях будут автоматически попадать в Дію

Если человек уплачивает штраф в Дії, эти данные об оплате автоматически попадут в суд.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин отложил создание Реестра олигархов на неопределенный срок

13:08, 22 сентября 2023
Реестр олигархов может быть создан, но уже после окончания войны.
Кабмин отложил создание Реестра олигархов на неопределенный срок
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Кабинет министров распоряжением №827-р от 19 сентября внес изменения в план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).

В частности, вместо имплементации Закона об олигархах теперь мероприятие будет звучать как внесение изменений в Закон об олигархах с учетом вывода Венецианской комиссии после прекращения/отмены военного положения.

Само функционирование и обеспечение возможности наполнения Реестра лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), планируется на время после прекращения или отмены военного положения.

Напомним, ранее планировалось, что Реестр должен заработать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео