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  1. В Украине

Угнан автомобиль: нужно ли платить транспортный налог в случае возврата

17:54, 22 сентября 2023
В случае возвращения легкового автомобиля его владельцу (законному владельцу) налог за него уплачивается с месяца, в котором легковой автомобиль был возвращен в соответствии с постановлением следователя, прокурором или решением суда.
Угнан автомобиль: нужно ли платить транспортный налог в случае возврата
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Государственная налоговая служба в Одесской области сообщает, необходимо ли уплачивать транспортный налог за автомобиль, являющийся объектом налогообложения, если он угнан.

Согласно пп. 267.1.1 НКУ плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, согласно пп. 267.2.1 НКУ являются объектами налогообложения.

Объектом налогообложения являются легковые автомобили, с выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (пп. 267.2.1 НКУ).

В соответствии с пп. 267.3.1 НКУ базой налогообложения является легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения в соответствии с пп. 267.2.1 НКУ.

Подпунктом 267.6.8 НКУ определено, что в случае незаконного завладения третьим лицом легковым автомобилем, согласно пп. 267.2.1 НКУ является объектом налогообложения, транспортный налог за такой легковой автомобиль не уплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором имел место факт незаконного завладения легковым автомобилем, если такой факт подтверждается соответствующим документом о внесении сведений о совершении уголовного преступления в Единый реестра досудебных расследований, выданным уполномоченным государственным органом.

В случае возвращения легкового автомобиля его владельцу (законному владельцу) налог за такой легковой автомобиль уплачивается с месяца, где легковой автомобиль был возвращен в соответствии с постановлением следователя, прокурора или решения суда. Налогоплательщик обязан предоставить контролирующему органу копию такого постановления (решения) в течение 10 дней с момента получения.

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