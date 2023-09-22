С 11 ноября веб-сайты по продаже электронных сигарет обязаны будут проверять возраст посетителей

Для ознакомления с ассортиментом электронных сигарет и устройств для нагрева табачных изделий на веб-сайтах их производителей (импортеров) нужно будет подтвердить свой возраст.

Изображение: freepik.com

11 ноября вступает в силу Постановление КМУ «Об утверждении Порядка предварительной идентификации возраста пользователей веб-сайтов производителей, импортеров устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и/или электронных сигарет».

В Госпродпотребслужбе обратили внимание субъектов хозяйствования и потребителей на то, что в соответствии с указанным постановлением одноразовый доступ к такому веб-сайту предоставляется только при условии предварительной идентификации возраста пользователя с использованием документа, удостоверяющего личность, любым из следующих способов:

представление информации (сведений, данных), содержащейся в е-паспорте, е-паспорте для выезда за границу, в порядке и способах, предусмотренных для представления электронных копий е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, а также других средств идентификации, которые позволяют однозначно устанавливать личность и ее возраст;

с использованием технологии распознавания лица через соответствующий модуль, где пользователь должен продемонстрировать лицо и документ, удостоверяющий личность. В таком случае веб-сайт интернет-магазина автоматически проверяет подлинность изображения пользователя с помощью метода распознавания реальности личности (liveness detection method), распознает документ и в случае соответствия изображения лица документу производит идентификацию возраста пользователя;

с привлечением оператора, когда пользователь на веб-сайте производителя, импортера через соответствующий модуль в режиме реального времени демонстрирует лицо и документ, удостоверяющий личность, а оператор производит удаленную идентификацию пользователя и проверяет его возраст.

Защита персональных данных при идентификации возраста пользователя с использованием документа, удостоверяющего личность, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных».

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