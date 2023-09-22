Шмыгаль предупредил украинцев о сложной зиме

Точно зима будет сложная, точно не легче, но точно мы к ней готовы лучше, — Шмыгаль.

Фото: lb.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские оккупанты последние две недели занимаются энергетическим террором. Об этом он заявил на Региональном экономическом форуме, передает «Экономическая правда».

Он отметил, что враг начал наносить удары по региональным энергетическим подстанциям.

«Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это по уничтожению инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим подстанциям в последние две недели», - сказал он.

По его словам, Украина пока этого не почувствовала, поскольку в этом отопительном сезоне лучше готова к новому этапу энерготеррора со стороны рф.

«Мы гораздо больше подготовлены и сильнее, чем были в прошлом году. Поэтому убежден, что вместе пройдем эту сложную зиму... Точно зима будет сложная, точно не легче, но точно мы к ней готовы лучше, потому что мы понимаем, к чему готовится враг и какие угрозы и вызовы перед нами всеми стоят», - подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, будут ли графики отключений электричества этой зимой: ответ ДТЭК.

Также киевлянам сообщили, будет ли в квартирах вода в случае перебоев с электричеством.

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