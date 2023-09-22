Шмигаль попередив українців про складну зиму

Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, — Шмигаль.

Фото: lb.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські окупанти останні два тижні займаються енергетичним терором. Про це він заявив на Регіональному економічному форумі, передає «Економічна правда».

Він зазначив, що ворог почав завдавати ударів по регіональних енергетичних підстанціях.

«Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних енергетичних підстанціях в останні два тижні», - сказав він.

За словами прем'єра, Україна поки цього не відчула, оскільки в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енерготерору з боку рф.

«Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму... Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять», - наголосив прем'єр-міністр.

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