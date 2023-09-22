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У Києві поліцейські вилучили 5-місячне немовля у п’яної жінки, яка вночі перебувала на вулиці: відео

12:35, 22 вересня 2023
Горе-мати повідомила поліцейським, що не має бажання піклуватись про свого 5-місячного сина і хоче його лишити.
У Києві поліцейські вилучили 5-місячне немовля у п’яної жінки, яка вночі перебувала на вулиці: відео
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У столиці співробітники поліції вилучили 5-місячне немовля у місцевої мешканки, яка п’яна перебувала на вулиці у нічний час. Хлопчик був голодним та знаходився на холоді у легкому одязі.

Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, їм надійшло повідомлення про сімейну сварку у квартирі на вулиці Межова. Прибувши на виклик, поліцейські виявили біля будинку 31-річну киянку та її знайомого, які знаходились в нетверезому стані на вулиці, а поруч із ними була дитяча коляска з немовлям.

Жінка повідомила поліцейським, що завітала у гості до родичів та на ґрунті вживання спиртних напоїв посварилась з ними, через що пішла на вулицю.

«Разом з тим киянка повідомила, що не має бажання піклуватись про свого 5-місячного сина і хоче його лишити. Хлопчик голосно плакав - попри холод на вулиці він був у легкому одязі, жінка також повідомила, що останній раз годувала його ще в обід.

Оскільки життю та здоров’ю малечі загрожувала небезпека, правоохоронці забрали дитину від матері, заспокоїли та зігріли у службовій автівці. Окрім цього, поліцейські викликали на місце колег з ювенальної превенції та лікарів, які в подальшому госпіталізували хлопчика до медичного закладу», - сказано у повідомленні.

Також у поліції додали, що відносно горе-матері склали матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення - за ч. 1 ст. 178 (Розпиття спиртних напоїв) та ч. 1 .ст. 184 (Невиконання батьківських обов’язків). Рішення щодо покарання прийматиме суд, надалі цією сім’єю займатимуться соціальні служби.

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