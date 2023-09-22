У Києві попередили про тимчасові обмеження руху на Броварському проспекті та Північному мосту

Із 23 вересня проводитиметься комплекс ремонтних робіт тротуарної частини мосту через річку Десенка.

У КМДА попередили про тимчасові обмеження руху на Броварському проспекті та Північному мосту.

Так, 23 та 24 вересня з 07:00 до 20:00 на Броварському проспекті частково обмежать рух через ремонт. Дорожники планують влаштовувати верхній шар асфальтобетонного покриття.

Рух частково обмежать в напрямку центру міста.

Також із 23 вересня до 10 жовтня проводитиметься комплекс ремонтних робіт тротуарної частини мосту через р. Десенка.

Рух пішоходів у напрямку Троєщина – Почайна здійснюватиметься тротуаром протилежної сторони мосту.

Також у повідомляється, що частково обмежать рух транспорту та пішоходів на лівобережній розвʼязці мосту через річку Десенка (в районі підмостового простору).

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