ВАКС призначив до розгляду справу одеського «Краяну»

Підготовче засідання у справі тривало 2,5 роки.

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу одеського «Краяну». Про це повідомляє Спецілазована антикорупційна прокуратура.

Так, 21 вересня за результатами підготовчого судового засідання колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті так звану справу Одеського «Краяну» за обвинуваченням Одеського міського голови Геннадія Труханова та інших осіб.

Підготовче засідання у справі тривало 2,5 роки.

Засідання з розгляду по суті призначено на 13:45 год. 22.09.2023.

Як відомо, Одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

З жовтня 2018 року ця справа розглядалась в Малиновському районному суді міста Одеса.

4 липня 2019 року Малиновський районний суд міста Одеси оголосив виправдувальний вирок Одеському міському голові та іншим особам.

11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційні скарги прокурорів САП щодо скасування виправдувального вироку Малиновського районного суду міста Одеси та скерування справи на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду.

Раніше ми писали, що ВАКС не поклав обов’язки на мера Одеси Труханова у справі «Краяну».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.