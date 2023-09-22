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ВАКС назначил на рассмотрение дело одесского «Краяна»

12:30, 22 сентября 2023
Подготовительное заседание по делу длилось 2,5 года.
ВАКС назначил на рассмотрение дело одесского «Краяна»
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Высший антикоррупционный суд назначил для рассмотрения дело одесского «Краяна». Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, 21 сентября по результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу так называемое дело Одесского Краяна по обвинению Одесского городского головы Геннадия Труханова и других лиц.

Подготовительное заседание по делу длилось 2,5 года.

Заседание по рассмотрению по существу назначено на 13:45. 22.09.2023.

Как известно, Одесский городской голова и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

С октября 2018 это дело рассматривалось в Малиновском районном суде города Одесса.

4 июля 2019 Малиновский районный суд города Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове и другим лицам.

11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров САП об отмене оправдательного приговора Малиновского районного суда города Одессы и направлении дела на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

Ранее мы писали, что ВАКС не возложил обязанности на мэра Одессы Труханова по делу «Краяна».

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