ВАКС назначил на рассмотрение дело одесского «Краяна»

Высший антикоррупционный суд назначил для рассмотрения дело одесского «Краяна». Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Так, 21 сентября по результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу так называемое дело Одесского Краяна по обвинению Одесского городского головы Геннадия Труханова и других лиц.
Подготовительное заседание по делу длилось 2,5 года.
Заседание по рассмотрению по существу назначено на 13:45. 22.09.2023.
Как известно, Одесский городской голова и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.
С октября 2018 это дело рассматривалось в Малиновском районном суде города Одесса.
4 июля 2019 Малиновский районный суд города Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове и другим лицам.
11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров САП об отмене оправдательного приговора Малиновского районного суда города Одессы и направлении дела на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.
Ранее мы писали, что ВАКС не возложил обязанности на мэра Одессы Труханова по делу «Краяна».
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