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ВАКС не поклав обов’язки на мера Одеси Труханова у справі «Краяну»

20:33, 26 липня 2023
На Геннадія Труханова більше не надягнуть електронний браслет.
ВАКС не поклав обов’язки на мера Одеси Труханова у справі «Краяну»
Фото: omr.gov.ua
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У середу, 26 липня, колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про повторне накладення обов’язків на одного з обвинувачених у справі Одеського «Краяну», а саме міського голову Одеси. Про це повідомила пресслужба САП.

«Указане рішення ухвалене з окремою думкою одного з суддів колегії.

Указане рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає», - сказано у повідомленні

У САП нагадали, 4 травня ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

У подальшому за обвинуваченого було внесено заставу та покладено відповідно процесуальні обовʼязки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

«16.06.2023 прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строків обовʼязків. Проте суд так і не встиг розглянути указане клопотання у відповідні строки. Як наслідок, строк дії обовʼязків у обвинуваченого сплив 05.07.2023», - додали у САП.

САП не вказує ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про Геннадія Труханова.

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