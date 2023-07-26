ВАКС не возложил обязанности на мэра Одессы Труханова в деле «Краяна»

На Геннадия Труханова больше не наденут электронный браслет.

Фото: omr.gov.ua

В среду, 26 июля, коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП о повторном наложении обязанностей на одного из обвиняемых по делу Одесского «Краяна», а именно мэра Одессы. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Указанное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

Указанное решение суда окончательно и обжалованию не подлежит», - сказано в сообщении

В САП напомнили, 4 мая ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения городскому голове Одессы. ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

В дальнейшем за обвиняемого были внесены залог и возложены соответственно процессуальные обязанности, в частности, ношение электронного средства контроля.

«16.06.2023 прокурор САП обратился в ВАКС с ходатайством о продлении сроков обязанностей. Однако суд так и не успел рассмотреть указанное ходатайство в соответствующие сроки. Как следствие, срок действия обязанностей у обвиняемого закончился 05.07.2023», - добавили в САП.

САП не указывает имя, но, по данным СМИ, речь идет о Геннадии Труханове.

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