Наши представители смогут ориентировать суд в определении меры наказания – НАПК

В НАПК рассказали, почему протоколы «по коррупции» должен рассматривать Высший антикоррупционный суд.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции объяснили, почему пытаются добиться изменения подсудности рассмотрения административных протоколов о коррупционных правонарушениях с общих судов на Высший антикоррупционный суд.

«Такие дела должны рассматриваться в ВАКС, который имеет высокий уровень общественного доверия. Наши представители смогут ориентировать суд в определении меры взыскания», - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Как также рассказал Александр Новиков, Агентство стремится добиться получения статуса стороны в судебных процессах, касающихся рассмотрения составленных НАПК протоколов об антикоррупционных правонарушениях.

Напомним, что в НАПК уже не впервые отмечают необходимость рассмотрения составленных Агентством протоколов, в частности, относительно конфликта интересов, именно в ВАКС. По мнению Агентства, только Антикоррупционный суд сможет «наработать стабильную судебную практику» касательно рассмотрения дел о нарушении антикоррупционного законодательства.

Отметим, что 26 июля Александр Новиков уволил с должности заместителя председателя НАПК адвоката Андрея Вишневского. Андрей Вишневский известен также тем, что работая в должности заместителя председателя НАПК, критиковал Агентство за попытки привлечь к ответственности субъектов декларирования, допустивших мелкие ошибки. Также Андрей Вишневский призвал вернуть доверие к институту электронного декларирования в Украине.

Автор Вячеслав Хрипун

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