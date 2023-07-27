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Наші представники зможуть орієнтувати суд у визначенні міри стягнення – НАЗК

09:00, 27 липня 2023
У НАЗК розповіли, чому протоколи щодо корупції має розглядати Вищий антикорупційний суд.
Наші представники зможуть орієнтувати суд у визначенні міри стягнення – НАЗК
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, чому намагаються добитися зміни підсудності розгляду адміністративних протоколів про корупційні правопорушення з загальних судів на Вищий антикорупційний суд.

«Такі справи повинні розглядатися у ВАКС, який має високий рівень суспільної довіри. Наші представники зможуть орієнтувати суд у визначенні міри стягнення», - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков

Як також розповів Олександр Новіков, Агентство прагне добитися отримання статусу сторони в судових процесах з розгляду складених НАЗК протоколів про антикорупційні правопорушення.  

Нагадаємо, що в НАЗК вже не вперше зазначають про необхідність розгляду складених Агентством протоколів, зокрема щодо конфлікту інтересів, саме в ВАКС. На думку Агентства тільки Антикорупційний суд зможе «напрацювати усталену судову практику» щодо розгляду справ про порушення антикорупційного законодавства.

Зазначимо, що 26 липня Олександр Новіков звільнив з посади заступника голови НАЗК адвоката Андрія Вишневського. Андрій Вишневський відомий також тим, що працюючи на посаді заступника голови НАЗК, критикував Агентство за спроби притягнути до відповідальності суб’єктів декларування, які допустили дрібні помилки. Також Андрій Вишневський закликав повернути довіру до інституту електронного декларування в Україні.

Автор В’ячеслав Хрипун

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