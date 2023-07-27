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Ответственность за нарушение закона о РРО возвращается с 1 октября, — Зеленский подписал закон

07:15, 27 июля 2023
Вместе с тем плановых налоговых проверок не будет, - член Комитета Нина Южанина.
Ответственность за нарушение закона о РРО возвращается с 1 октября, — Зеленский подписал закон
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Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене части налоговых льгот, введенных во время войны (законопроект 8401). Детали закона объяснила член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики, народный депутат Нина Южанина.

Так, как отмечает она, плановых налоговых проверок не будет. Мораторий на их проведение продлен до прекращения или отмены военного положения на территории Украины. Исключение составят только налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции; в области организации и проведения азартных игр; которые оказывают денежные, платежные сервисы.

Документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ тоже не будет. Мораторий для проведения таких проверок установлен на период действия правового режима военного положения на территории Украины.

Вместе с тем ответственность за нарушение закона об РРО возвращается с 1 октября 2023 года. В то же время, предприятия освобождаются от ответственности за нарушение требований по применению РРО/ПРРО, совершенные в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года (кроме продажи подакцизных товаров, купли/продажи иностранной валюты, игорного бизнеса).

«Штрафы за нарушение использования РРО/ПРРО для плательщиков единого налога второй и третьей групп уменьшены со 100 до 25% и со 150 до 50% стоимости товара удалось отстоять», добавила Нина Южанина.

Кроме того, упрощенная система налогообложения с особенностями по ставке 2% отменяется с 1 августа 2023 года.

«Плательщики будут иметь право подать заявление об отказе от применения 2% единого налога и указать, на какую систему налогообложения желают перейти. Без подачи такого заявления плательщики будут автоматически переведены на систему, на которой находились до избрания 2% единого налога.

Новосозданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали уплату единого налога по ставке 2%, автоматически будут считаться плательщиками третьей группы со ставкой 5%. Права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов хозяйствования, у которых регистрация плательщиком НДС была приостановлена, также будут восстановлены автоматически», - указала народный депутат.

После 1 августа 2023 года лимиты доходов для плательщиков единого налога будут рассчитываться пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которого плательщик не использовал единый налог 2% (фактически 5/12 в 2023 году).

Доход в период нахождения на едином налоге со ставкой 2% не будет учитываться для расчета лимитов доходов для соответствующих групп единого налога.

Обязательная уплата единого налога ФЛП первой и второй групп возобновляется с 1 августа 2023 года. Исключение составят только предприниматели, зарегистрированные и находящиеся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

В целом, хоть и удалось смягчить определенные нормы законопроекта, возврат к довоенным условиям налогообложения сейчас явно не ко времени, добавила Нина Южанина.

Автор: Наталья Мамченко

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