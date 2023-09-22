В Киеве предприниматель мошенническим путем завладел землей в Печерском районе

Злоумышленник подделал техническую документацию на объекты недвижимости и земельный участок, которые стали основанием для государственной регистрации объектов недвижимого имущества.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Киеве был разоблачен предприниматель, который мошенническим путем завладел земельным участком в Печерском районе. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Правоохранителям сообщили, что неизвестные незаконно получили право собственности на часть земельного участка в центре столицы.

«Полицейские проверили данные и по указанному адресу обнаружили охраняемую и огражденную территорию на прибрежно-защитной полосе с выходом на реку Днепр, на которой размещалась база для стоянки судов.

Установлено, что к незаконному завладению землей общества города Киева причастен директор одной из частных фирм. Действуя в сговоре с другими соучастниками преступления фигурант подделал техническую документацию на объекты недвижимости и земельный участок, которые стали основанием для государственной регистрации объектов недвижимого имущества, и выбытия земли общины из государственной собственности», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что сумма нанесенного ущерба общине города Киева составляет более 8 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

По согласованию с Подольской окружной прокуратурой фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений и направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

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