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  1. В Україні

У Києві підприємець шахрайським шляхом заволодів землею в Печерському районі

13:11, 22 вересня 2023
Зловмисник підробив технічну документацію на об’єкти нерухомості та земельну ділянку, які стали підставою для державної реєстрації об’єктів нерухомого майна.
У Києві підприємець шахрайським шляхом заволодів землею в Печерському районі
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у Києві було викрито підприємця, який шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою в Печерському районі. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Правоохоронцям повідомили, що невідомі особи незаконно отримали право власності на частину земельної ділянки в центрі столиці.

«Поліцейські перевірили дані та за вказаною адресою виявили охоронювану та огороджену територію на прибережно-захисній смузі з виходом на річку Дніпро, на якій розміщувалась база для стоянки суден.

Встановлено, що до незаконного заволодіння землею громади міста Києва причетний директор однієї з приватних фірм. Діючи у змові з іншими співучасниками злочину, фігурант підробив технічну документацію на об’єкти нерухомості та земельну ділянку, які стали підставою для державної реєстрації об’єктів нерухомого майна, та вибуття землі громади з державної власності», - сказано у повідомленні.

У відомстві додають, що сума завданих збитків громаді міста Києва становить більше 8 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1 мільйон гривень.

Раніше ми писали, що у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.

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