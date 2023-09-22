В Киеве предупредили о временных ограничениях движения на Броварском проспекте и Северном мосту

С 23 сентября будет проводиться комплекс ремонтных работ тротуарной части моста через реку Десенка.

В КГГА предупредили о временных ограничениях движения на Броварском проспекте и Северном мосту.

Так, 23 и 24 сентября с 07:00 до 20:00 на Броварском проспекте частично ограничат движение из-за ремонта. Дорожники планируют устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Движение частично ограничат в направлении центра города.

Также с 23 сентября по 10 октября будет проводиться комплекс ремонтных работ тротуарной части моста через р. Десенка.

Движение пешеходов в направлении Троещина – Почайна будет осуществляться по тротуару противоположной стороны моста.

Также сообщается, что частично ограничат движение транспорта и пешеходов на левобережной развязке моста через реку Десенка (в районе подмостового пространства).

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