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  1. В Украине

В Киеве полицейские изъяли 5-месячного младенца у пьяной женщины, которая ночью находилась на улице: видео

12:35, 22 сентября 2023
Горе-мать сообщила полицейским, что не желает заботиться о своем 5-месячном сыне и хочет его оставить.
В Киеве полицейские изъяли 5-месячного младенца у пьяной женщины, которая ночью находилась на улице: видео
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В столице сотрудники полиции изъяли 5-месячного младенца у местной жительницы, которая пьяная находилась на улице в ночное время. Мальчик был голодным и находился на холоде в легкой одежде.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, им поступило сообщение о семейной ссоре в квартире на улице Межевой. Прибыв по вызову, полицейские обнаружили возле дома 31-летнюю киевлянку и ее знакомого, которые находились в нетрезвом состоянии на улице, а рядом с ними была детская коляска с младенцем.

Женщина сообщила полицейским, что пришла в гости к родственникам и на почве употребления спиртных напитков поссорилась с ними, из-за чего пошла на улицу.

«Вместе с тем киевлянка сообщила, что не желает заботиться о своем 5-месячном сыне и хочет его оставить. Мальчик громко плакал - несмотря на холод на улице он был в легкой одежде, женщина также сообщила, что последний раз кормила его еще в обед.

Поскольку жизни и здоровью малыша угрожала опасность, правоохранители забрали ребенка от матери, успокоили и согрели в служебном автомобиле. Кроме того, полицейские вызвали на место коллег из ювенальной превенции и врачей, которые в дальнейшем госпитализировали мальчика в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что в отношении горе-матери составили материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях – по ч. 1 ст. 178 (Распитие спиртных напитков) и ч. 1.ст. 184 (Неисполнение родительских обязанностей). Решение о наказании будет принимать суд, в дальнейшем этой семьей будут заниматься социальные службы.

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