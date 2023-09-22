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  1. В Україні

З 11 листопада веб-сайти із продажу електронних сигарет зобов'язані будуть перевіряти вік відвідувачів

17:37, 22 вересня 2023
Для ознайомлення з асортиментом електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюнових виробів на веб-сайтах їхніх виробників (імпортерів) потрібно буде підтвердити свій вік.
З 11 листопада веб-сайти із продажу електронних сигарет зобов'язані будуть перевіряти вік відвідувачів
Зображення: freepik.com
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11 листопада набуває чинності Постанова КМУ «Про затвердження Порядку попередньої ідентифікації віку користувачів веб-сайтів виробників, імпортерів пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або електронних сигарет».

У Держпродспоживслужбі звернули увагу суб’єктів господарювання та споживачів на те, що відповідно до зазначеної постанови одноразовий доступ до такого веб-сайту надається тільки за умови попередньої ідентифікації віку користувача з використанням документа, що посвідчує особу, будь-яким з таких способів:

  • подання інформації (відомостей, даних), що міститься в е-паспорті, е-паспорті для виїзду за кордон, у порядку та спосіб, передбачені для подання електронних копій е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу та її вік;
  • з використанням технології розпізнавання обличчя через відповідний модуль, де користувач має продемонструвати обличчя та документ, що посвідчує особу. В такому разі веб-сайт інтернет-магазину автоматично перевіряє справжність зображення користувача за допомогою методу розпізнавання реальності особи (liveness detection method), розпізнає документ та у разі відповідності зображення обличчя документу проводить ідентифікацію віку користувача;
  • із залученням оператора, коли користувач на веб-сайті виробника, імпортера через відповідний модуль в режимі реального часу демонструє обличчя та документ, що посвідчує особу, а оператор проводить віддалену ідентифікацію користувача та перевіряє його вік.

Захист персональних даних під час ідентифікації віку користувача з використанням документа, що посвідчує особу, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

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