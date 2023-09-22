Кабмін відклав створення Реєстру олігархів на невизначений строк

Реєстр олігархів можливо створять, але вже після закінчення війни.

Кабінет міністрів розпорядженням №827-р від 19 вересня уніс зміни до Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами).

Зокрема, замість імплементації Закону про олігархів тепер захід буде звучати як внесення змін до Закону про олігархів з урахуванням висновку Венеційської комісії після припинення/скасування воєнного стану.

Саме ж функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), планується на час після припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, раніше планувалося, що Реєстр має запрацювати через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії.

Автор: Наталя Мамченко

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