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Кабмін відклав створення Реєстру олігархів на невизначений строк

13:08, 22 вересня 2023
Реєстр олігархів можливо створять, але вже після закінчення війни.
Кабмін відклав створення Реєстру олігархів на невизначений строк
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Кабінет міністрів розпорядженням №827-р від 19 вересня уніс зміни до Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). 

Зокрема, замість імплементації Закону про олігархів тепер захід буде звучати як внесення змін до Закону про олігархів з урахуванням висновку Венеційської комісії після припинення/скасування воєнного стану.

Саме ж функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), планується на час після припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, раніше планувалося, що Реєстр має запрацювати через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії.

Автор: Наталя Мамченко

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