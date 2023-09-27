США заклали понад $6 млрд на підтримку України в короткостроковій бюджетній резолюції – Маркарова

В бюджеті США додатково заклали понад $6 млрд на військову допомогу Україні.

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У проєкті короткострокової бюджетної резолюції США заплановано виділити понад 6 мільярдів доларів на додаткову підтримку України. Значна частина цієї суми буде спрямована на військову допомогу. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, пише «Європейська правда».

Проєкт короткострокової бюджетної резолюції, винесений на голосування в Сенаті США, призначений для запобігання зупинці федерального уряду США, так званому шатдауну. Ця резолюція передбачає фінансування роботи уряду США на наступні 45 днів, протягом яких планується досягти компромісу щодо бюджету на фінансовий рік 2024.

«Внесений законопроєкт про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 млрд доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема: 4,499 млрд доларів на оборонні видатки, 1,650 млрд – економічна підтримка, у тому числі пряма бюджетна», – зазначила посол.

Проте вона зауважила, що це лише проєкт, і в наступних днях в Конгресі будуть проводитися активні дискусії.

Посол також пояснила різницю між раніше заявленим запитом Білого дому до Конгресу про виділення додаткових 24 мільярдів доларів на підтримку України та обговорюваною сумою в даному проєкті.

«24 млрд для України – це пропозиція адміністрації США на квартал (перший фінансового 2024-го року, тобто останній календарний квартал 2023 року). Зараз розглядається резолюція на 45 днів, тому що немає домовленості щодо американського бюджету на квартал і на рік. Відповідно, Сенат запропонував тимчасову резолюцію на 45 днів, щоб уникнути зупинки фінансування федерального уряду», розповіла деталізувала Маркарова.

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