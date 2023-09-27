Найбільша криптобіржа світу Binance повністю йде з рф

Робота в росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог — йдеться у заяві криптобіржі.

Криптогігант Binance оголосив, що уклав угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії CommEX. Про це сказано у заяві криптобіржі.

«З метою забезпечення планомірного переходу наявних користувачів на іншу платформу, процес відключення займе до одного року. Усі активи поточних російських користувачів у безпеці та надійно захищені», - сказано у повідомленні.

«Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог», - заявив директор з дотримання нормативних вимог біржі Ной Перлман.

«Під час організованої та послідовної міграції користувачів Binance спільно з CommEX вживуть усіх необхідних заходів для інформування користувачів про процедуру перенесення їхніх активів на платформу CommEX. Нові користувачі, які пройшли процедуру верифікації персональних даних, будуть частково перенаправлені на платформу CommEX», - пояснили в біржі.

Також у заяві додають, що протягом наступних кількох місяців Binance закриє біржові сервіси та інші бізнес-напрямки в росії.

Раніше криптобіржа Binance заборонила росіянам p2p-операції з будь-якими іноземними валютами.

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