1 жовтня зупиниться весь Київ: Україна вперше відзначить день захисників і захисниць

1 жовтня Україна вперше відзначить хвилиною мовчання нову дату – день своїх захисників і захисниць.

Джерело фото: golos.com.ua

1 жовтня Україна вперше відзначатиме День захисників і захисниць в нову дату, вранці цього дня масштабною хвилиною мовчання вшанують тих, хто віддав життя за Україну. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг всіх людей, які загинули, захищаючи Україну, додавши, що «хай це стане нашою новою традицією».

«9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць», – зазначив Президент.

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