Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП

У Вищій раді правосуддя звернули увагу, що бюджет на 2024 рік не враховує можливість заповнення всіх посад суддів, на які вже оголошено конкурси

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців: за 140 статтями КК зможуть застосовувати пробаційний нагляд як основне покарання

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

Позапланова перевірка, проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявила безліч порушень в роботі Нацагентства з акредитації, очолюваного Сергієм Костюком.

  1. В Україні

З 1 жовтня жінки-медики мають стати на військовий облік: роз’яснення МОЗ щодо головних змін

12:23, 27 вересня 2023
У МОЗ відповіли на низку питань щодо військового обліку жінок-медиків з 1 жовтня.
З 1 жовтня жінки-медики мають стати на військовий облік: роз’яснення МОЗ щодо головних змін
Фото: novadoba.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні з 1 жовтня на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували.

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров'я надало відповіді на питання щодо змін у військовому обліку жінок.

Всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями: лікар, стоматолог, акушерка, сестра медична, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо вже мають перебувати на військовому обліку. Ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку.

Тож від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Що зміниться з 1 жовтня?

На жаль, понад 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не враховані.

Тому з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для  узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.

Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років (до 31.12.2026).

Що буде з працевлаштуванням?

До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про неї Територіальний центр комплектування.

Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для взяття на військовий облік.

А як щодо виїзду за кордон?

Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок – не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

Раніше ми писали про військовий облік для жінок-медиків та фармацевтів: Ляшко розповів, чи зможуть вони виїжджати за кордон.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані зареєструватись у військкоматах. Жінки з іншими спеціальностями, які пов'язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

Також Веніславський пояснив, чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік.

Ще повідомлялося, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

Крім того, у Держприкордонслужбі відповіли, чи обмежать виїзд для жінок, які стануть на військовий облік 1 жовтня.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Заяць
    Олександр Заяць
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва