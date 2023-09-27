Суд Південної Кореї відхилив ордер на арешт лідера опозиційної партії за звинуваченнями в хабарництві

Затримання лідера парламентської опозиції Південної Кореї Лі Чже Мена підтримали члени його партії.

Джерело фото: Bloomberg

Суд Південної Кореї прийняв рішення відхилити запит на арешт лідера Демократичної партії країни Лі Чже Мена, якого звинувачують у хабарництві, – повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що подія може мати важливий вплив на національні вибори, заплановані на квітень.

Окружний суд Сеула видав це рішення після слухання, в якому було вирішено, що немає достатніх підстав для арешту Лі Чже Мена. Лі прийшов до суду з палицею, вперше взявши особисту участь у судовому слуханні, та заперечував будь-які звинувачення у правопорушеннях.

Раніше затримання Лі Чже Мена підтримали, зокрема, і члени його партії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.