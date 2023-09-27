Суд Південної Кореї відхилив ордер на арешт лідера опозиційної партії за звинуваченнями в хабарництві

Суд Південної Кореї прийняв рішення відхилити запит на арешт лідера Демократичної партії країни Лі Чже Мена, якого звинувачують у хабарництві, – повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що подія може мати важливий вплив на національні вибори, заплановані на квітень.
Окружний суд Сеула видав це рішення після слухання, в якому було вирішено, що немає достатніх підстав для арешту Лі Чже Мена. Лі прийшов до суду з палицею, вперше взявши особисту участь у судовому слуханні, та заперечував будь-які звинувачення у правопорушеннях.
Раніше затримання Лі Чже Мена підтримали, зокрема, і члени його партії.
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