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ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

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  1. У світі

Суд Південної Кореї відхилив ордер на арешт лідера опозиційної партії за звинуваченнями в хабарництві

19:16, 27 вересня 2023
Затримання лідера парламентської опозиції Південної Кореї Лі Чже Мена підтримали члени його партії.
Суд Південної Кореї відхилив ордер на арешт лідера опозиційної партії за звинуваченнями в хабарництві
Джерело фото: Bloomberg
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Суд Південної Кореї прийняв рішення відхилити запит на арешт лідера Демократичної партії країни Лі Чже Мена, якого звинувачують у хабарництві, – повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що подія може мати важливий вплив на національні вибори, заплановані на квітень.

Окружний суд Сеула видав це рішення після слухання, в якому було вирішено, що немає достатніх підстав для арешту Лі Чже Мена. Лі прийшов до суду з палицею, вперше взявши особисту участь у судовому слуханні, та заперечував будь-які звинувачення у правопорушеннях.

Раніше затримання Лі Чже Мена підтримали, зокрема, і члени його партії.

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