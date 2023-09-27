Як дистанційно замовити документи з Держреєстру актів цивільного стану: розяснення

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, як дистанційно замовити документи з Держреєстру актів цивільного стану (ДРАЦС).
Щоб замовити дублікат свідоцтва чи витяг онлайн, необхідно:
- авторизуватися на порталі Дія;
- знайти розділ «Послуги» та вибрати «Довідки й витяги»;
- вибрати потрібний документ;
- вказати, для кого документ і причину повторної видачі;
- вибрати, де заберете документ;
- сплатити за послугу;
- підписати заяву Дія.Підписом або іншим КЕПом.
Можна замовити дублікати свідоцтв та витягів про:
- народження,
- зміну імені,
- реєстрацію шлюбу,
- розірвання шлюбу,
- смерть.
Отримати замовлений документ можна у відділі ДРАЦС, до якого подано заяву, або за допомогою сервісу доставки Укрпошти.
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