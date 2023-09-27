Як дистанційно замовити документи з Держреєстру актів цивільного стану: розяснення

Українці можуть отримати дублікати свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та витягів із Держреєстру актів цивільного стану дистанційно.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, як дистанційно замовити документи з Держреєстру актів цивільного стану (ДРАЦС).

Щоб замовити дублікат свідоцтва чи витяг онлайн, необхідно:

авторизуватися на порталі Дія;

знайти розділ «Послуги» та вибрати «Довідки й витяги»;

вибрати потрібний документ;

вказати, для кого документ і причину повторної видачі;

вибрати, де заберете документ;

сплатити за послугу;

підписати заяву Дія.Підписом або іншим КЕПом.

Можна замовити дублікати свідоцтв та витягів про:

народження,

зміну імені,

реєстрацію шлюбу,

розірвання шлюбу,

смерть.

Отримати замовлений документ можна у відділі ДРАЦС, до якого подано заяву, або за допомогою сервісу доставки Укрпошти.

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