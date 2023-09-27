Єврокомісія опублікує оцінку виконання кандидатських рекомендацій Україною 31 жовтня – ЗМІ

Доповідь щодо успіхів прогресу України у виконанні кандидатських рекомендацій Єврокомісія має опублікувати 31 жовтня.

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Єврокомісія, ймовірно, опублікує доповідь щодо оцінки успіхів України в реалізації кандидатських рекомендацій вкінці жовтня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Джозвяк із посиланням на власні джерела у Брюсселі.

«За останніми оцінками, звіти Європейської комісії щодо розширення будуть опубліковані 31 жовтня», – написав він в мережі Х.

Нагадаємо, Єврокомісія у жовтні рекомендуватиме почати переговори про вступ України до ЄС, — ЗМІ.

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